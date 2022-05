Wesentlich verbessert hat sich die Personalsituation bei den Handballerinnen des SSV Meisenheim gegenüber dem Wochenende nicht, doch zum Rheinhessenliga-Heimspiel am heutigen Mittwoch, 19 Uhr, gegen die SF Budenheim III will das Team von Thomas Höltz antreten. Die Partie am Samstag gegen die Budenheimer Zweite hatte der SSV-Trainer abgesagt, da kurzfristig auch Lara Treukann ausfiel und somit keine Auswechselspielerin zur Verfügung stand.