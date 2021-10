Mit einer deutlichen Niederlage gegen die HG Saarlouis sind die Handballerinnen des TV Birkenfeld in die Saarlandligasaison gestartet. Am Ende stand es 23:32 (12:17) gegen die Mannschaft von Trainerin Rodica Tonita – vor allem, weil die Kräfte in den letzten 20 Minuten nachließen.