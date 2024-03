Plus Region

Rhein-Nette ist beim Meister chancenlos

Von Harry Traubenkraut

In der Handball-Rheinlandliga hat die HSV Rhein-Nette wenig überraschend bei der damit als Rheinlandmeister feststehenden HSG Hunsrück klar mit 16:32 (8:16) verloren. Wenig überraschend als Zusatz leitet sich dabei nicht nur aus der Ausnahmestellung der Hunsrücker (38:2 Punkte) in der Liga her, sondern auch aus dem Rumpfkader mit dem die HSV die Partie angehen musste. Der TV Welling war im Spiel bei HB Mülheim-Urmitz II chancenlos. Jetzt steht die entscheidende Partie gegen Römerwall an.