Plus Vallendar

Rheinlandpokal: Ein Titel ohne großen Stellenwert – Vallendar vor drittem Titel in Serie?

Von Lutz Klattenberg

Am Ostermontag greift der HV Vallendar zum dritten Mal in Serie nach dem Handball-Rheinlandpokal. Der Oberliga-Dritte trifft im Halbfinale des Final Four (12.45 Uhr), das dieses Mal in der Kleinicher Hirtenfeldhalle ausgetragen wird, auf Ligarivale HSG Kastellaun/Simmern. Im ersten Halbfinale (11 Uhr) stehen sich die Rheinlandliga-Vertreter HSG Hunsrück als Gastgeber und der TuS Daun gegenüber.