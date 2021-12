Innerhalb des Handballverbandes Rheinland (HVR) wurde der Spielbetrieb in allen Ligen und Altersklassen von der Rheinlandliga abwärts als Ergebnis der Videokonferenz am Dienstagabend mit den Vereinsvertretern und den Präsidiumsmitgliedern mit sofortiger Wirkung bis zum 14. Januar 2022 unterbrochen. Für die Wiederaufnahme kommt somit frühestens das Wochenenden 15./16. Januar in Frage.