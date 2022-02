Will der TV Bad Ems in der Handball-Rheinlandliga nach zwei vorangegangenen Niederlagen in Welling (28:33) und gegen Bitburg (25:28) weiter eine der ersten Geigen spielen, muss am Samstagabend beim Gastspiel bei der HSG Hunsrück gepunktet werden. Das Duell der Verfolger des von Sieg zu Sieg eilenden Spitzenreiters HC Koblenz wird um 19.30 Uhr in der Sohrener Schulsporthalle angepfiffen.