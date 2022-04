In der Handball-Rheinlandliga der Männer geht es in den nächsten Wochen Corona-bedingt Schlag auf Schlag. Das hat auch Auswirkungen auf den TV Welling und die HSV-Rhein-Nette. Der TVW und die HSV müssen am morgigen Abend und auch am kommenden Donnerstag Meisterschaftsspiele bestreiten. Zusätzlich ist Rhein-Nette auch am Samstag gefordert.