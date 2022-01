In der Handball-Rheinlandliga hat die Turnerschaft Bendorf beim TV Bitburg eine empfindliche 24:34 (10:17)-Niederlage kassiert und sich in der Bierstadt früh als chancenlos erwiesen. Von 2:3 auf 2:5 zurückfallend, wuchs dabei der Bendorfer Rückstand langsam aber stetig an und betrug zur Pause bereits sieben Tore.