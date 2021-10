In der Handball-Rheinlandliga hält der Aufschwung des Handballclub Koblenz weiter an. Das Team von Übungsleiter Christian Hilger feierte in seinem fünften Saisonspiel im Derby gegen den SV Urmitz durch einen klaren 31:23 (14:13)-Erfolg den dritten Sieg in Folge. Damit schieben sich die Koblenzer auf Rang zwei der Tabelle, während Urmitz bei erst zwei ausgetragenen Partien noch gänzlich auf den ersten Punktgewinn wartet.