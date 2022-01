In der Handball-Rheinlandliga hat der TuS Weibern mit 26:31 (16:15) auch die wegweisende Partie bei Mitkonkurrent HSG Römerwall verloren und verharrt damit weiter auf Rang zehn am Tabellenende. Die am Ende doch deutliche Niederlage verschleiert den Umstand, dass Weibern sich lange Zeit als ebenbürtig erwiesen hat.