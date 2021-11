Am Wochenende haben die drei Handball-Rheinlandligisten aus dem Verbreitungsgebiet die komplette Ergebnispalette eingefahren. Während die Turnerschaft Bendorf relativ deutlich gegen den TV Bad Ems verlor, stürmten die Männer des Handballclub Koblenz an die Tabellenspitze. Der SV Urmitz hingegen holte in einer ausgeglichenen Begegnung einen Zähler.