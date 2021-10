In der Handball-Rheinlandliga steht an diesem Wochenende nur ein Spiel mit Beteiligung der Koblenzer Vereine an. Das aber hat es in sich, denn es kommt zum Derby zwischen dem Handballclub Koblenz und dem SV Urmitz. Anwurf ist am Samstagabend um 19.30 Uhr in der Beatushalle.