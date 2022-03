Am Wochenende stehen in der Handball-Rheinlandliga der Männer drei Duelle an, welche über eine große geografische Nähe zwischen Heim- und Auswärtsteam aufweisen. Die HSV Rhein-Nette trifft auf den Vorletzten der Tabelle. Der TuS Weibern hingegen möchte den ersten Saisonsieg einfahren. Der TV Welling trifft und der TuS Weibern muss beim Primus antreten.