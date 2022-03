Corona reißt weiter Löcher in den Spielplan der Handball-Rheinlandliga. Das Derby zwischen der HSV Rhein-Nette und dem TV Welling wurde abgesagt. Insgesamt finden nur zwei Partien statt an diesem Wochenende. Eine davon hat es aber in sich, handelt es sich beim Auftritt des TuS Weibern am Sonntag (17 Uhr) beim SV Urmitz doch um ein „Abstiegsendspiel“.