Die in der Handball-Rheinlandliga spielenden Frauen des TuS Weibern haben an ihrem Doppelspielwochenende keine Punkte einfahren können. Die TuS-Frauen unterlagen in ihrem Auswärtsspiel der HSG Mertesdorf-Ruwertal mit 20:24.Und auch das Heimspiel gegen die SG Bannberscheid/Engers ging aus Sicht der Weiberner Frauen mit 28:31 an den Gegner. Dadurch liegt die TuS mit 12:20-Punkten auf Rang acht.