Endlich. Mehr als ein Jahr ohne Handball-Meisterschaftsspiele sind vorbei. Dies gilt auch für die drei Handball-Rheinlandligisten TV Bendorf, HC Koblenz (entstanden aus dem Zusammenschluss des TV Moselweiß und dem TV Güls) und SV Urmitz. Bereits am Samstag (ab 19 Uhr) kommt es zum Derby in der WRG-Arena zwischen dem TV Bendorf und dem HC Koblenz. Der SV Urmitz greift erst nächste Woche in Römerwall ins Punkterennen ein.