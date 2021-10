Am dritten Spieltag der Handball-Rheinlandliga kommt es am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Silberauhalle zum Kräftemessen zweier Teams, denen der Gewinn des Verbandstitels und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zugetraut werden kann. TV Bad Ems gegen HSG Hunsrück lautet das Spitzenspiel in der Kurstadt, das sicher in punkto Zuschaueraufkommen seine Anziehungskraft nicht verfehlen dürfte.