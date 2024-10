Plus Kastellaun

Rheinland-Kracher zwischen HSG Kastellaun und HV Vallendar: Ein Spektakel ohne Sieger

i Eine Menge Emotionen gab es beim Rheinland-Derby zwischen der HSG Kastellaun/Simmern und dem HV Vallendar zu sehen: Hier packt Vallendars Dominik Stein (Nummer 18) gegen HSG-Zugang Heinrich Löwen zu. Foto: K.F.Schmitt B&P Schmitt/B&P Schmitt

Der Rheinland-Kracher hat gehalten, was er versprochen hat: In der Handball-Regionalliga Südwest trennten sich die HSG Kastellaun/Simmern und der HV Vallendar vor 450 begeisterten Zuschauern mit 30:30 (19:14). Kastellaun (9:5 Punkte) bleibt Tabellenvierter, Vallendar (11:1 Punkte) musste Platz eins an Homburg (12:2 Zähler) abgeben, hat aber ein Spiel weniger bestritten und ist weiterhin die einzig ungeschlagene Mannschaft in der Regionalliga.