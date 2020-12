Kirn

Der vierte Platz im Abschlussklassement der Handball-Rheinhessenliga ist für die TuS Kirn ein realistisches Ziel. Nur einen Punkt liegen sie hinter dem TV Bodenheim, der diese Position derzeit einnimmt. Am heutigen Samstag empfangen die Kirner um 20 Uhr ihren um zwei Ränge besser gestellten Konkurrenten in der Kyrau-Halle. Mit einem Heimsieg würden sie zumindest vorerst an den Bodenheimern vorbeiziehen, die allerdings noch zwei Partien in Rückstand sind. Es ist das erste Duell beider Mannschaften in dieser Saison, das Rückspiel steigt am 4. April.