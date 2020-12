Rheinhessenliga: Meisenheimer Frauen müssen ihre Kräfte dosieren

Kirn/Meisenheim

In der SG Mainz-Bretzenheim II erwarten die Handballerinnen des SSV Meisenheim am heutigen Samstag, 19 Uhr, einen Gegner auf Augenhöhe. Beide Teams haben in der Handball-Rheinhessenliga bislang vier Siege eingefahren. Das Hinspiel in Bretzenheim verlor der SSV mit 20:21. „Das waren eigentlich zwei verlorene Punkte“, sagt Eckhard Schappert. „Die wollen wir uns zurückholen.“ Allerdings kämpft der Meisenheimer Trainer wieder mit Personalproblemen. Zwar stehen ihm ausnahmsweise einmal zwei Torfrauen zur Verfügung, doch dafür kann er nur auf sechs Feldspielerinnen aus dem Stammkader zurückgreifen. Ergänzt wird das Aufgebot mit zwei A-Juniorinnen, die davor allerdings schon ein schweres Spiel in Kastellaun absolviert haben. „Wir müssen unsere Kräfte dosieren“, sagt Schappert. „Wir müssen unsere Abwehr so stabil halten, dass auch 20 Tore zum Sieg reichen.“ Nur gelegentlich wollen die Meisenheimer Frauen Tempogegenstöße einstreuen. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass Antonia Kurz, die beste Konterspielerin des SSV, nicht an Bord ist.