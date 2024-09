Plus Holzheim Reserve muss Ex-Nationaltorhüter knacken: Erstes Heimspiel für TuS Holzheim II Von René Weiss Ihre Heimpremiere gibt die zweite Garde des TuS Holzheim II am Sonntagabend in der Handball-Bezirksoberliga mit einer Partie gegen die HSG Neuenhain/Altenhain. Lesezeit: 1 Minute

Die zweite Mannschaft des TuS Holzheim muss sich in dieser Saison an andere Heimspieltermine gewöhnen. Weil die 1. Mannschaft und die A-Jugend in den Regionalligen mit Haftmittel spielen müssen und daher immer hintereinander angesetzt sind, ist das Bezirksoberliga-Team von Trainer Johannes Schuster entweder schon am Samstagnachmittag oder am Sonntagabend zum ...