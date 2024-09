Kleinich

Regionalliga: HSG Hunsrück ohne Torfrau Gerken bei den Südpfalz Tigern

Dritter Spieltag in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen: Mit den Südpfalz Tigern Ottersheim und der HSG Hunsrück treffen am Samstag (20 Uhr) in Bellheim zwei Mannschaften aufeinander, die 2:2 Punkte bisher aufzuweisen haben.