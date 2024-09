Plus Bad Sobernheim Proppenvolle Derby-Halle: Stumps möchte, dass sich seine Jungs zerreißen Von Gert Adolphi i Nahe am Ball: Der HSV Sobernheim präsentiert sein Team idyllisch. Die Saison gehen an: (hinten von links) Emil Essling, Maximilian Maschtowski, Tim Schlarb, Niclas Reuther, Paul Mitschke, Linus Milferstedt sowie (vorne von links) Co-Trainer Jan-Philipp Lang, Michel Schneider, Jan Hargesheimer, Mark Fischer, Tillmann Groh, Michel Kappes, Fabian Teuscher, Yannick Maschtowski, Janis Barwig und Trainer Tino Stumps. Foto: HSV Sobernheim/Anna Seiss Gleich im ersten Spiel der Handball-Oberliga (früher Rheinhessenliga) stehen sich die beiden Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach gegenüber, der HSV Sobernheim empfängt am Samstag, 20 Uhr, die HSG Nahe-Glan. „Ein Derby zu Beginn der Runde ist undankbar“, sagt Tino Stumps, der Trainer der Gastgeber. Jeremias Christmann ist die Ansetzung eher egal. Lesezeit: 1 Minute

„Man muss mit dem ersten Saisonspiel fit sein“, erläutert der HSG-Coach und ergänzt: „Es ist ein super Auftakt, bei dem man direkt sieht, wo man steht.“ Wie in jede Partie geht er auch in diese, um sie zu gewinnen, obwohl es wegen der Umbrüche in den vergangenen Jahren Unwägbarkeiten gibt. ...