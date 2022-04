Es war ein verdammt langer Weg, aber am Ostermontag können sechs Mannschaften unter das Pokalkapitel der Saison 2020/21 einen Schlussstrich ziehen. Es sind die Mannschaften, die in der Spielzeit 2019/20 die Jagd nach dem Verbandspokal des Handballverbandes Rheinland (HVR) aufgenommen haben und sich aufgrund der Corona-Pandemie so lange gedulden mussten, bis nun der große Abschluss über die Bühne gehen kann.