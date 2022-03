Planungen für die Oberliga beginnen

Auf das Hinspiel folgt das Rückspiel: Drei Wochen nach dem 38:22-Sieg in Kirn und nach zwei spielfreien Wochenenden tritt die HSG Nahe-Glan am Sonntag, 18 Uhr, bei der SG Saulheim II an. Vergleichen lassen sich beide Begegnungen in der Handball-Rheinhessenliga nur schwer. „Die Saulheimer waren sehr dezimiert“, erläutert HSG-Trainer Axel Schneider. „Ihre Personalsituation hat sich entspannt. Sicher ist es dort auch schwerer zu spielen.“ Wobei er kaum vorhersehen kann, in welcher Besetzung die Gastgeber auflaufen, da die erste SG-Mannschaft zur gleichen Zeit auswärts im Einsatz ist.