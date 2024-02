Die Handballerinnen des TV Engers fahren an diesem Samstag als Tabellenvierter der Rheinlandliga zu ihrem Angstgegner TuS Daun. Anwurf in der Dauner Wehrbüschhalle ist um 17.30 Uhr. In der Hinrunde besiegte Engers die Eifelerinnen zwar deutlich mit 24:16, trotzdem warnt die Spielertrainerin des TVE, Derya Akbulut vor den Gastgeberinnen: „In den vergangenen Jahren haben wir uns in Daun oft schwergetan.“