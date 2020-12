Kleinich

Die HSG Hunsrück kann ihre englische Woche perfekt abschließen: Nach dem Sieg vor sieben Tagen beim Schlusslicht Budenheim und dem Pokal-Triumph gegen Wittlich am Mittwoch wollen die Irmenach/Gösenrotherinnen in der Handball-Oberliga der Frauen am heutigen Samstag (18 Uhr) bei der TSG Friesenheim Sieg Nummer drei in Spiel Nummer drei binnen einer Woche eintüten.