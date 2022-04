Anstrengende Wochen liegen vor den Handballerinnen des HSV Sobernheim. Die Hälfte ihrer noch ausstehenden acht Saisonspiele in der Oberliga bestreiten sie innerhalb von neun Tagen. Das Heimspiel gegen den SV Zweibrücken bildet am morgigen Freitag, 20.15 Uhr, den Auftakt, ehe das Team am Sonntag, 14 Uhr, beim TV Bodenheim antritt. Abgerundet wird der doppelte Doppelpack am Freitag und Samstag der kommenden Woche mit Partien vor den eigenen Fans.