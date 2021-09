Was das Ergebnis betrifft, ist den Handballern des HSV Sobernheim der Saisoneinstieg gelungen. Bei GW Bingen-Büdesheim setzte sich der Aufsteiger mit 28:25 (15:18) durch. Spielerisch lief beim Verbandsliga-Debüt jedoch nicht alles rund. „Es war ein sehr hartes Stück Arbeit“, bilanzierte HSV-Trainer Ioannis Tsoultsidis und fügte mit einem Schmunzeln an: „Wir starten ja traditionell unter mir schwer in die Saison.“