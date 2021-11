Über ein Monat ist vergangen, seit dem letzten Einsatz des HSV Sobernheim in der Handball-Verbandsliga. „Wir haben in kompletter Besetzung durchtrainiert und sind gut vorbereitet“, sagt HSV-Trainer Ioannis Tsoultsidis vor dem Heimspiel am Samstag um 20 Uhr in der Dümmler-Halle gegen die TG Osthofen II.