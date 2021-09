An diesem Wochenende legen die regionalen Handball-Ligen wieder los, und damit geht auch für die Oberliga-Frauen des TV Welling und die Rheinlandliga-Mannschaft des TuS Weibern eine lange wettkampflose Zeit zu Ende. Der TVW gastiert am Sonntag (16 Uhr) in der Pfalz beim SV Zweibrücken, der TuS spielt um 15 Uhr beim HSC Schweich.