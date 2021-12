In der Handballfachsprache geht es normal um Begriffe wie 6:0-Abwehr und Angriffskonzept. Doch zum Leidwesen aller Sportler haben seit Beginn der Corona-Pandemie auch Worte wie Hygienekonzept, 3G-Regel oder 2 G-Plus-Regel Einzug in die Handballberichte erhalten. Ein Thema, dass auch in der Rückschau auf die drei Handballvereine TV Welling, TuS Weibern und HSV Rhein-Nette in der nur zum Teil ausgetragene Hinrunde Raum einnimmt.