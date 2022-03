Das dürfte ein Handballwochenende mit Seltenheitswert sein. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erwarten den TV 05 Mülheim und den HV Vallendar je zwei Partien binnen 24 Stunden. Im Mittelpunkt steht natürlich das Prestigederby der beiden Rheinlandrivalen, die sich am Freitagabend (19.30 Uhr) in der Mülheimer Philipp-Heift-Halle treffen.