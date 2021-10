Der HV Vallendar kommt in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht vom Fleck. Die Mannschaft von Trainer Thomas Bach unterlag der SG Saulheim mit 17:28 (7:15) und kassierte damit die vierte Niederlage in Folge. Vor dem Derby am kommenden Freitag gegen den TV 05 Mülheim stecken die Vallendarer mit nur einem Sieg aus fünf Spielen im Tabellenkeller fest.