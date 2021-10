Einen sehr guten Start in ihr Heimspiel am dritten Spieltag in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erwischten die Männer des HV Vallendar gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen. In der Folge leistete sich die Heimmannschaft zu viele Fehler und musste zur Pause den Ausgleich hinnehmen. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den die Vallendarer Löwen gegen abgezockte Bingener schließlich mit 23:26 verloren.