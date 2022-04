In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar haben die Frauen des TV Welling in ihrem Heimspiel 23 Tore gegen den Tabellenführer TSV Kandel erzielt. Doch das Bittere daran ist, dass Kandel beim 46:23 (23:11)-Auswärtserfolg gleich doppelt so viele Würfe im gegnerischen Tor unterbringen konnte und somit die Gastgeberinnen deutlich deklassierte.