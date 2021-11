Nach zwei Niederlagen möchten die Frauen des TV Welling in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Nominell stehen die Chancen nicht schlecht, denn mit der HSG TVA/ATSV Saarbrücken empfangen die Wellingerinnen am Sonntag um 17 Uhr den Tabellenletzten in der Nettetalhalle.