In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der Frauen empfängt der TV Welling am Sonntag um 17 Uhr das Überfliegerteam der Liga schlechthin, den TSV Kandel. Die Kandeler Bienen haben zwar als Tabellenführer mit 18:2-Punkten noch Konkurrenz im Titelkamp, und dabei insbesondere die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam (16:2-Punkte) im Nacken, sind aber in einer Hinsicht bereits konkurrenzlos. Gemeint ist die Angriffsleistung der Wellinger Gäste, die im Schnitt über 36 Tore je Partie erzielen.