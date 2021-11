Oberliga Frauen: TV Bassenheim möchte gegen die TSG Friesenheim nachlegen

Oberliga-Heimspiel für die Handballerinnen des HC Koblenz: Die Mannschaft von Trainerin Michelle Sorger empfängt die HF Köllertal (Sa., 19.30 Uhr). Mit dem 23:21 in Osthofen hat sich der HC etwas Luft in Richtung Tabellenkeller verschafft. Nun gilt es, gegen den Tabellennachbarn nachzulegen.

„Wir konzentrieren uns auf unser Spiel. Wir müssen aus beruflichen Gründen auf Dora Simon-Varga verzichten. Wir dürfen vor allem die Anfangsphase nicht verschlafen“, sagt Sorger. Derweil müssen die Frauen des TV Bassenheim auswärts bei der TSG Friesenheim antreten (So., 18 Uhr). Mit drei Siegen in Folge im Rücken sowie der über weite Strecken gezeigten sehr guten Leistung gegen den Tabellenführer TV Bodenheim fährt die Mannschaft des Trainergespanns Marcus Schütz/Jessica Gerlach mit großem Selbstvertrauen in den Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim. „Es treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander. Für mich ist die Favoritenrolle nur schwer auszumachen“, sagt Schütz. Der TVB setzt einen Fanbus für Geimpfte und Genesene ein. Abfahrt: 14.45 Uhr an der Karmelenberghalle.