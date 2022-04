In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stehen die Frauen des TV Welling am Samstag (17 Uhr) vor der schwierigen Auswärtsaufgabe bei der TSG Friesenheim. In der Partie im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim trifft der Tabellenvorletzte auf den aktuellen Siebten, der mit 17:17-Punkten eine ausgeglichene Bilanz besitzt.