Zweimal pro Saison bietet die RPS-Oberliga der Frauen einen besonderen Höhepunkt für die Handballfans der Region – und der kommt in der laufenden Saison schon recht früh zustande, denn bereits am dritten Spieltag kommt es an diesem Samstag (19 Uhr) in der Moselweißer Beatushalle zum Derby zwischen dem HC Koblenz und dem TV Bassenheim.