In der RPS-Oberliga steht für die Handballerinnen des TV Welling nach der Derbyniederlage in Bassenheim ein Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Budenheim auf dem Programm, in dem sich die Maifelderinnen an diesem Samstag ab 17 Uhr in der Budenheimer Waldsporthalle schadlos halten wollen.