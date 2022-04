Die in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielenden Frauen des TV Welling haben im Auswärtsspiel bei der TSG Friesenheim eine 15:41 (7:18)-Schlappe kassiert. Dies war gleichzeitig die höchste Niederlage der Mannschaft von Trainer Lukas Hürter in ihrer noch jungen Historie in der Oberliga.