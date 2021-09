Mit dem ersten Spieltag Ende September gehen auch für die in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielenden Frauenmannschaften unseres Verbreitungsgebiets 18 lange Monate ohne Meisterschaftsspiele zu Ende. Bereits am Samstagabend (ab 19 Uhr) spielt der HC Koblenz beim VTV Mundenheim, während die Frauen des TV Bassenheim erst am Sonntag (ab 18 Uhr) beim TV Wörth gefordert sind. Die Rhein-Zeitung nahm den HC Koblenz und den TV Bassenheim genauer unter die Lupe.