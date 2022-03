In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stehen die Frauen des TV Welling vor einem richtungweisenden Wochenende. Am Freitagabend geht das Nachholspiel in heimischer Halle gegen die TG Osthofen über die Bühne. Bereits zwei Tage später steht für den TVW das Derby gegen den TV Bassenheim an.