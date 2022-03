Die in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielenden Frauen des TV Welling haben am Freitagabend das immens wichtige Duell im Abstiegskampf zu Hause gegen die TG Osthofen verloren. Und auch am Sonntag im Derby gegen TV Bassenheim mussten die Frauen des TVW die Platte als Verlierer verlassen.