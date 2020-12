Simmern

Die Spielkommission und die Präsidenten der Landesverbände Rheinland, Rheinhessen, Pfalz und Saarland haben einen Beschluss gefasst: Der Spielbetrieb in der Handball-Oberliga RPS der Männer und Frauen wird aufgrund der Corona-Lage bis zum 5. März weiter ausgesetzt, ab dem 7. März wird die im September/Oktober begonnene Runde mit einer Einfachrunde fortgesetzt. Für die Frauen der HSG Hunsrück (4:0 Punkte) stehen noch mindestens fünf Spiele an, für die Männer der HSG Kastellaun/Simmern (0:4 Punkte) sind noch sechs Begegnungen terminiert. So denken die Trainer der beiden höchsten Handballmannschaften aus dem Hunsrück über die Entscheidung: