In ihrem ersten Heimspiel seit rund einem Jahr waren die Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe nah dran an, den ersten Punkt der Saison zu ergattern, mussten sich am Ende aber der SG Bannberscheid/Engers in einer gut gefüllten Stadenhalle mit 23:26 (11:11) geschlagen geben.