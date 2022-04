Nur Erik Fuchs lässt sich nicht beirren

Es hätte ein Oberliga-Spiel auf Augenhöhe werden können, doch früh gerieten die A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim in Sohren bei der JSG Hunsrück deutlich in Rückstand und verloren letztlich mit 22:29 (8:16). „Das Harz war ein großes Handicap“, erläuterte MJSG-Trainer Maouia ben Maouia, warum seine Mannschaft die Begegnung nicht spannender gestalten konnte. Allein vom Kreis warfen seine Spieler drei, vier freie Chancen wegen des ungewohnten Haftmittels dem gegnerischen Torwart in die Füße.