Bad Sobernheim

Nur ein Sieg zählt

Zur Primetime, am heutigen Samstag, 20 Uhr, empfangen die A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim Oberliga-Schlusslicht TuS Elm zum Kellerduell in der Bad Sobernheimer Dümmler-Halle. „Ich wäre enttäuscht, wenn wir die zwei Punkte abgeben würden“, lässt MJSG-Interimstrainer Max Maschtowski an der Rollenverteilung keinen Zweifel. Allerdings ist das Aufgebot des Tabellenvorletzten weniger breit besetzt als gewohnt.